中国新债：农发行下周一将增发至多180亿元三期债，期限一、三和五年

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透上海10月29日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(11月3日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括一、三和五年。
刊登在中国债券信息网的公告称，本次新债分别为农发行今年第43期 第四次增发债、第46期 第二次增发债和第45期 首次增发。
具体发行条款如下：
43期第四次增发 46期第二次增发 45期首次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 1年：11月3日14:00-15:30
3/5年：11月3日14:00-15:00
招标方式 单一价格中标（荷兰式）
缴款日 11月5日 11月6日 11月6日
起息日 8月21日 10月13日 10月13日
发行期 11/4-11/5 11/4-11/6 11/4-11/6
上市日 11月7日 11月12日 11月12日
票面利率 4.30% 4.54% 4.61%
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)