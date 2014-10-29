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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 10:08 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多180亿元三期债，期限一、三和五年

路透上海10月29日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(11月3日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括一、三和五年。

刊登在中国债券信息网的公告称，本次新债分别为农发行今年第43期 第四次增发债、第46期 第二次增发债和第45期 首次增发。

具体发行条款如下：

43期第四次增发 46期第二次增发 45期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1年：11月3日14:00-15:30

3/5年：11月3日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标（荷兰式）

缴款日 11月5日 11月6日 11月6日

起息日 8月21日 10月13日 10月13日

发行期 11/4-11/5 11/4-11/6 11/4-11/6

上市日 11月7日 11月12日 11月12日

票面利率 4.30% 4.54% 4.61%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
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