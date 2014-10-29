《外汇专栏》日本央行会议或为日圆奠定疲弱基调

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
**下半财年**
日本央行还需要认识到10月1日就已进入下半财年 。最近几周，企业已经在制定未来六个月的对冲计划，把他们对日圆汇率的预估计算在内。
以营收计日本第三大汽车厂商--本田汽车 周二表示，预计2014/15财年美元兑日圆平均汇率为104日圆，之前预测为101日圆。
其他企业将作出类似预估，不管是进口商还是出口商。那些决策将影响日本公司财务部门的对冲策略。
简单来说，倘若日本央行能够创造出一种环境，让日本企业相信日圆将日渐走软，那将有助于影响企业的行为。
日本进口商需要外币来支付进口商品，他们将有动机提早行动，以便换得更多外汇。
而出口商需要把海外获利转换成本币，他们将暂缓进行对冲，相信明天一定会换得更多日圆。
反过来，如果企业逐渐形成上述做法，那么则为日圆走软添薪加柴，从而有助于迈向日本央行的通胀目标。
周五也许是日本央行为下半财年日圆走软奠定基调的时刻。(完) (译文审校 郑茵/艾茂林)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)