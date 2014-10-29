《外汇专栏》日本央行会议或为日圆奠定疲弱基调

**下半财年**

日本央行还需要认识到10月1日就已进入下半财年 。最近几周，企业已经在制定未来六个月的对冲计划，把他们对日圆汇率的预估计算在内。

以营收计日本第三大汽车厂商--本田汽车 周二表示，预计2014/15财年美元兑日圆平均汇率为104日圆，之前预测为101日圆。

其他企业将作出类似预估，不管是进口商还是出口商。那些决策将影响日本公司财务部门的对冲策略。

简单来说，倘若日本央行能够创造出一种环境，让日本企业相信日圆将日渐走软，那将有助于影响企业的行为。

日本进口商需要外币来支付进口商品，他们将有动机提早行动，以便换得更多外汇。

而出口商需要把海外获利转换成本币，他们将暂缓进行对冲，相信明天一定会换得更多日圆。

反过来，如果企业逐渐形成上述做法，那么则为日圆走软添薪加柴，从而有助于迈向日本央行的通胀目标。