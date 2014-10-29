金属期市：伦敦期镍延续上日涨势，因供应忧虑引发行业买盘

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
在未来四个月左右，季节性降雨料将影响菲律宾镍矿业开采活动，减少菲国向最大买家中国的出口量，并引发全球矿石供应不足。
0025 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%，上日涨1%。罢工带来的短期支撑力道减弱，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)关键的货币政策会议之前市场保持谨慎。
一名政府官员周二表示，自由港麦克默伦印尼Grasberg铜矿产能利用率降至约60%。
上海期交所主力期铜合约 涨0.3%，报每吨47,540元人民币(7,777美元)。
9月美国资本财需求创下八个月来最大降幅。
路透根据央行数据计算，中国银行业第三季投向房地产领域的贷款环比下降23.3%，这是中国楼市降温的又一迹象。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/王颖；审校 徐文焰/张涛)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)