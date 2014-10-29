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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 10:36 BJT

金属期市：伦敦期镍延续上日涨势，因供应忧虑引发行业买盘

在未来四个月左右，季节性降雨料将影响菲律宾镍矿业开采活动，减少菲国向最大买家中国的出口量，并引发全球矿石供应不足。

0025 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%，上日涨1%。罢工带来的短期支撑力道减弱，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)关键的货币政策会议之前市场保持谨慎。

一名政府官员周二表示，自由港麦克默伦印尼Grasberg铜矿产能利用率降至约60%。

上海期交所主力期铜合约 涨0.3%，报每吨47,540元人民币(7,777美元)。

9月美国资本财需求创下八个月来最大降幅。

路透根据央行数据计算，中国银行业第三季投向房地产领域的贷款环比下降23.3%，这是中国楼市降温的又一迹象。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/王颖；审校 徐文焰/张涛)
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