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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 10:26 BJT

菲律宾央行：若通胀情况持续有利，将维持目前政策立场不变

路透马尼拉10月29日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示，如果通胀情况与预估仍继续有利，金融市场可以预期央行将维持目前的货币政策立场不变。

泰谭柯在一项由菲律宾外籍记者协会所组织的论坛中做此表示。泰谭柯前一天表示，通胀可能进一步下滑，受食品与燃料价格下跌影响。

菲国央行上周维持政策利率不变，此前该行已连续五度升息。但如果通胀上升的风险浮现，央行不排除收紧的可能性。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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