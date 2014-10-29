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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 10:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月29日-11月5日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期     时间  国家   规模          发行细节
 10/29          美国                 发售五年期公债
 10/29          美国                 发售两年期浮息债券
 10/29          德国   40亿欧元      标售10年期联邦债券
 10/29          意大                 标售国库券
                利                   
 10/30          美国                 发售七年期公债
 10/30          意大                 标售中长期公债
                利                   
 10/30          日本                 标售三个月期贴现国库券
 11/3     1350  法国                 标售国库券(BTF)
 11/4           英国                 标售2050年到期指数关联债
                                     券
 11/5           德国   40亿欧元      标售五年期联邦债券
 11/5           日本                 六个月期贴现国库券标售
 11/5           日本                 标售10年期政府公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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