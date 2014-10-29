表格: LME金属库存最新变化--10月29日

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦10月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位 为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 162,675 +1,625 锡 9,115 -25 铅 224,475 -75 锌 705,525 -2,700 铝 4,427,975 -8,475 镍 380,946 +2,082 铝合金 26,800 持平 NASAAC 73,880 +100 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STOCK <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 <MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> S> > 铝 <MAL-STOCK <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 <MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> S> > 锌 <MZN-STOCK <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 <MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> S> > 镍 <MNI-STOCK <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA <MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> S> > 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 于春红)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)