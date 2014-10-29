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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 17:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月29日

路透伦敦10月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              162,675          +1,625
      锡                9,115             -25
      铅              224,475             -75
      锌              705,525          -2,700
      铝            4,427,975          -8,475
      镍              380,946          +2,082
    铝合金             26,800            持平
    NASAAC             73,880            +100
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
          
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>        
 品   库存数据    库存分布            品种    库存数据     库存分布
 种                                                        
 铜   <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅  <MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
      S>                                                >  
 铝   <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡  <MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
      S>                                                >  
 锌   <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金  <MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
      S>                                                >  
 镍   <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA  <MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
      S>                                                >  
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 龚芳; 审校 于春红)
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