《全球市场》亚洲股市上扬，耐久财订单疲弱打压美元

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
该数据打压美元兑多数主要货币下挫。
欧元 周二升至一周高点1.2765美元，亚洲时段最新报1.2738。加元兑美元 也攀升至逾两周高点1.1165加元。
不过，美元兑日圆走强，因市场猜测日本央行将在周五的经济报告中下调经济成长预估，这种预期打压日圆。
美元兑日圆 报108.18日圆，接近上周触及的两周高点108.36。日本9月工业生产较前月上升2.7%，升幅略高于市场预期，但汇价对该数据反应平平。
令风险人气蒙阴的是，美国国土安全部称将加强华盛顿等地政府大楼的安保工作，因为持续受到恐怖袭击威胁。
此外，一名白宫官员周二披露，在白宫电脑网络检测到可疑的网络活动，但表示已采取应对措施。(完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)