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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 10:57 BJT

《全球市场》亚洲股市上扬，耐久财订单疲弱打压美元

该数据打压美元兑多数主要货币下挫。

欧元 周二升至一周高点1.2765美元，亚洲时段最新报1.2738。加元兑美元 也攀升至逾两周高点1.1165加元。

不过，美元兑日圆走强，因市场猜测日本央行将在周五的经济报告中下调经济成长预估，这种预期打压日圆。

美元兑日圆 报108.18日圆，接近上周触及的两周高点108.36。日本9月工业生产较前月上升2.7%，升幅略高于市场预期，但汇价对该数据反应平平。

令风险人气蒙阴的是，美国国土安全部称将加强华盛顿等地政府大楼的安保工作，因为持续受到恐怖袭击威胁。

此外，一名白宫官员周二披露，在白宫电脑网络检测到可疑的网络活动，但表示已采取应对措施。(完)
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