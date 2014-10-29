台湾债市：公债RP利率稳中趋扬，月底银行操作保守

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周三稳中趋扬。有证券商表示，今日投信资金并不宽裕，转向银行调度则略为调高成交利率，月底效应已经显现。
票券商则指出，近期投信的高收益债基金遭明显赎回，且申购款也较少流入，以致市场没有多余资金，要弥补缺口不易，只能转由拆款调度。
〞要花点时间找，银行开的高一点。〞一家证券商调度人士表示。
但也有证券商交易员说，没有感受投信缺钱，昨天还有客户预先框券，续做没有问题。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，上日在0.53-0.54%，跨月则为0.54-0.56%；公司债多为跨月交易，区间在0.63-0.65%；月内公司债RP利率主要在0.62%。这也与上区间大致相似。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，均与上日相同。
今日有元大银行17亿金融债交割、高雄银行 6.5亿金融债交割、远东新 15亿公司债还本。周四则有中租迪和20亿公司债交割。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)