台湾债市：公债RP利率稳中趋扬，月底银行操作保守

路透台北10月29日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周三稳中趋扬。有证券商表示，今日投信资金并不宽裕，转向银行调度则略为调高成交利率，月底效应已经显现。

票券商则指出，近期投信的高收益债基金遭明显赎回，且申购款也较少流入，以致市场没有多余资金，要弥补缺口不易，只能转由拆款调度。

〞要花点时间找，银行开的高一点。〞一家证券商调度人士表示。

但也有证券商交易员说，没有感受投信缺钱，昨天还有客户预先框券，续做没有问题。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，上日在0.53-0.54%，跨月则为0.54-0.56%；公司债多为跨月交易，区间在0.63-0.65%；月内公司债RP利率主要在0.62%。这也与上区间大致相似。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，均与上日相同。