台湾金融：财政部要求公股金融机构清查顶新集团旗下贷款--部长

路透台北10月29日 - 台湾财政部长周三指出，近期将召集公股金融机构，全面清查味全 大股东顶新魏家集团相关的贷款情况，视情况增提保证金或是调高放款利率。

张盛和在立法院回答立委提问时表示，顶新集团旗下的劣质油品事件显示了他们未能善尽社会责任，不是良善的经理人，风险提高之下，会要求旗下公股金融机构到期的贷款不续借，且将清查贷款是否有抵押品，将要求增提抵押品或将贷款利率提高。

〞如果(魏家)能卖掉101大楼的持股，甚至辞掉董事，社会都有这样的期待。〞张盛和表示。

他并呼吁，顶新魏家应该自动出售股权，他会找泛公股机构接手。但若是魏家不愿意卖股权，他将寻求少数民股合作，让财政部持股超过50%，可以有机会超过持股的一半。