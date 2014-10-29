台湾金融：财政部要求公股金融机构清查顶新集团旗下贷款--部长

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾财政部长周三指出，近期将召集公股金融机构，全面清查味全 大股东顶新魏家集团相关的贷款情况，视情况增提保证金或是调高放款利率。
张盛和在立法院回答立委提问时表示，顶新集团旗下的劣质油品事件显示了他们未能善尽社会责任，不是良善的经理人，风险提高之下，会要求旗下公股金融机构到期的贷款不续借，且将清查贷款是否有抵押品，将要求增提抵押品或将贷款利率提高。
〞如果(魏家)能卖掉101大楼的持股，甚至辞掉董事，社会都有这样的期待。〞张盛和表示。
他并呼吁，顶新魏家应该自动出售股权，他会找泛公股机构接手。但若是魏家不愿意卖股权，他将寻求少数民股合作，让财政部持股超过50%，可以有机会超过持股的一半。
台北101目前资本额约150亿台币左右，顶新集团名列最大单一股东，财政部表示顶新集团目前持有台北101股权37%，其他则泛公股的金融机构如中华电信、台湾证券交易所、兆丰金 等，其余则为国泰人寿、中信金控 等。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)