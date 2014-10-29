路透专访：若日本上调消费税损及经济成长，将不利信用评级--标普

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
如果经济成长提速，可能抵销推迟调升消费税的负面影响，但无法保证会有这种情况出现，因为民间部门能否提振急需的国内投资，目前尚不明朗。
小川表示，如果调升消费税的计划暂缓，政府公债市场可能维持稳定，因为在日本央行的量化宽松计划之下，央行目前买债规模相当于70%左右的新发行公债。
近期一连串的政治献金丑闻，震撼安倍政府，安倍的支持率下滑，也引发外界对安倍地位是否稳固的疑虑。
小川也警告表示，如果情况恶化，加上安倍政权变得不稳，那么这可能对日本主权评等产生负面影响，因日本需要进行的改革，包括控制福利支出与扭转老化人口，可能因此陷入泥淖。(完) (编译 于春红/孙茉莉/陈宗琦；审校 张荻/蔡美珍)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)