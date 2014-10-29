路透专访：若日本上调消费税损及经济成长，将不利信用评级--标普

如果经济成长提速，可能抵销推迟调升消费税的负面影响，但无法保证会有这种情况出现，因为民间部门能否提振急需的国内投资，目前尚不明朗。

小川表示，如果调升消费税的计划暂缓，政府公债市场可能维持稳定，因为在日本央行的量化宽松计划之下，央行目前买债规模相当于70%左右的新发行公债。

近期一连串的政治献金丑闻，震撼安倍政府，安倍的支持率下滑，也引发外界对安倍地位是否稳固的疑虑。