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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 11:52 BJT

路透专访：若日本上调消费税损及经济成长，将不利信用评级--标普

如果经济成长提速，可能抵销推迟调升消费税的负面影响，但无法保证会有这种情况出现，因为民间部门能否提振急需的国内投资，目前尚不明朗。

小川表示，如果调升消费税的计划暂缓，政府公债市场可能维持稳定，因为在日本央行的量化宽松计划之下，央行目前买债规模相当于70%左右的新发行公债。

近期一连串的政治献金丑闻，震撼安倍政府，安倍的支持率下滑，也引发外界对安倍地位是否稳固的疑虑。

小川也警告表示，如果情况恶化，加上安倍政权变得不稳，那么这可能对日本主权评等产生负面影响，因日本需要进行的改革，包括控制福利支出与扭转老化人口，可能因此陷入泥淖。(完) (编译 于春红/孙茉莉/陈宗琦；审校 张荻/蔡美珍)
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