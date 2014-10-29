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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 11:10 BJT

全球金市：俄罗斯9月增加黄金储备，为连续第六个月增持--IMF

路透纽约10月28日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发布的数据显示，俄罗斯9月增持黄金储备，为连续第六个月增加；阿塞拜疆连续第二个月增加。

俄罗斯上月增持37吨，总共持有1,149吨黄金。俄国黄金储备在全球位居前列。阿塞拜疆增持4吨，总持有量为27吨。

哈萨克斯坦增持黄金2.1吨至184吨，土耳其增持12吨至532吨。

各国央行大量买卖黄金会影响黄金价格，金价本月稍早触及每盎司1,183美元价位，为去年6月以来新低，受美元升值与经济数据良好影响。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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