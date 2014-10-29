中国房地产：中国为全球资本输出大国，海外房地产投资增长迅速--高纬环球

路透香港10月29日 - 商业房地产服务商--高纬环球称，近年来中国已成为全球资本输出大国，对外房地产投资增长迅速。自2008年至2014年6月期间中国对外房地产投资增长了200多倍，投资总额达337亿美元水平。

高纬环球发布的投资白皮书指出，近期国际上备受关注的房地产大宗交易，突显出海外房地产市场上愈来愈多的中国投资者身影。

＂中国房地产行业的宏观调控及市场降温，正促使许多投资者将注意力转移到发达国家。发达国家经济复苏的迹象和资产增值的前景昭示着更加富有吸引力的回报。中国积极的政策改革、人民币的升值，以及中国企业的国际化愿望进一步促进了资本外流。＂高纬环球资本市场部华东区董事苏金茂表示。

包括大型私营发展商、国有银行和保险公司、主权财富基金和高净值人群等在内的各种投资者纷纷涌入境外房地产市场。高纬环球分析，自2008年至2014年6月，虽然国有企业和私营企业分别占此期间对外房地产投资总额的50%左右，但私营企业和个人投资者所占的交易数量更多。

以资产类别来看，商厦是目前为止最受欢迎的资产类型，占到总投资额的48%以上。2013年商厦投资急增至84亿美元，高于当年其他所有投资资产的总和（74亿美元）。2014年上半年，商厦投资依然以28亿美元保持领先，土地开发投资以17亿美元跟随其后。

高纬环球资本市场部中国区董事李健评指出，中国投资者青睐亚洲、北美及欧洲的发达成熟市场。美国是首选目的地，然后是英国、香港、新加坡、澳洲、马来西亚、日本和巴西。

英国是中国房地产投资者在欧洲的首选，仅伦敦就占中国对欧洲房地产投资总额的62.7%。

该行指出，中国投资者在全球化的进程中面临挑战，包括政府对资本流动的控制、人才短缺、企业组织和管理文化的差异、陌生的海外法律和监管环境，及税收法规等。