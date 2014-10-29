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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 11:22 BJT

台湾贸易：10月前三周出口额年变动率为正数，但“没有正很多”--财长

路透台北10月29日 - 台湾财政部长张盛和周三表示，10月的前三周出口金额年变动率为正数，但“没有正很多”。

他在立法院做上述表述。至于9月台湾本地爆发大型食品厂商的劣质油品事件，牵连甚广，张盛和则称，台湾出口金额庞大，但食品业的出口金额并不高，这并非影响出口的重要因素。

台湾财政部此前公布，9月出口金额较上年同期增4.7%，低于市场预估的升9.3%。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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