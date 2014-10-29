台湾贸易：10月前三周出口额年变动率为正数，但“没有正很多”--财长

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾财政部长张盛和周三表示，10月的前三周出口金额年变动率为正数，但“没有正很多”。
他在立法院做上述表述。至于9月台湾本地爆发大型食品厂商的劣质油品事件，牵连甚广，张盛和则称，台湾出口金额庞大，但食品业的出口金额并不高，这并非影响出口的重要因素。
台湾财政部此前公布，9月出口金额较上年同期增4.7%，低于市场预估的升9.3%。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)