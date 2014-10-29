路透基点：亚新科集团入市寻求1.2亿美元股息资本重组贷款--TRLPC

路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国汽车部件生产商--亚新科集团一笔1.2亿美元两部分股息资本重组贷款，已由唯一牵头行兼簿记行瑞银启动进入一般银团阶段。

这笔四年期贷款的借款方为离岸特别目的机构Axle ATL Cayman。贷款分为两部分：A部分为7,200万美元定期贷款，B部分为4,800万美元定期贷款。

消息人士称，A部分分期偿还，平均期限为3.2年；B部分一次性偿还。综合平均期限为3.5年。

两部分利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码415个和450个基点，综合利率为较LIBOR加码429个基点。

银行应邀分三个层级参贷：

牵头行承贷3,500万美元或以上，获得325个基点前端费，A、B部分最高收益分别为516.56个基点和531.25个基点，最高综合收益为521.85个基点；

主办行承贷2,000万-3,400万美元，获得180个基点费用，两部分最高收益分别为471.25个基点和495个基点，最高综合收益为480.42个基点；

安排行承贷1,000万-1,900万美元，获得130个基点费用，两部分最高收益分别为455.62个基点和484.5个基点，最高综合收益为466.14个基点。

一位消息人士称，毛杠杆率为3.1倍，净杠杆率为0.6倍，因为亚新科资产负债表中拥有大量现金。

路演将在下周举行，而实地考察时间也将很快确定。

回复截止日期为12月1日。

私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)2010年以未披露金额收购了亚新科，当时没有举债，而现在准备回笼投资。