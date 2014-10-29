路透基点：亚新科集团入市寻求1.2亿美元股息资本重组贷款--TRLPC

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国汽车部件生产商--亚新科集团一笔1.2亿美元两部分股息资本重组贷款，已由唯一牵头行兼簿记行瑞银启动进入一般银团阶段。
这笔四年期贷款的借款方为离岸特别目的机构Axle ATL Cayman。贷款分为两部分：A部分为7,200万美元定期贷款，B部分为4,800万美元定期贷款。
消息人士称，A部分分期偿还，平均期限为3.2年；B部分一次性偿还。综合平均期限为3.5年。
两部分利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码415个和450个基点，综合利率为较LIBOR加码429个基点。
银行应邀分三个层级参贷：
牵头行承贷3,500万美元或以上，获得325个基点前端费，A、B部分最高收益分别为516.56个基点和531.25个基点，最高综合收益为521.85个基点；
主办行承贷2,000万-3,400万美元，获得180个基点费用，两部分最高收益分别为471.25个基点和495个基点，最高综合收益为480.42个基点；
安排行承贷1,000万-1,900万美元，获得130个基点费用，两部分最高收益分别为455.62个基点和484.5个基点，最高综合收益为466.14个基点。
一位消息人士称，毛杠杆率为3.1倍，净杠杆率为0.6倍，因为亚新科资产负债表中拥有大量现金。
路演将在下周举行，而实地考察时间也将很快确定。
回复截止日期为12月1日。
私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)2010年以未披露金额收购了亚新科，当时没有举债，而现在准备回笼投资。
亚新科工业技术有限公司(“亚新科集团”)1994年2月成立于北京，在美国、欧洲和日本设有销售公司。该公司制造一系列汽车部件，包括燃油喷射系统、各类动力传动和底盘系统零部件、汽车电机等产品。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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