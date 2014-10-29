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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 11:24 BJT

韩国汇市：韩元兑美元走坚，市场预期FED维持温和论调

央行周三早上在金融市场开市前公布的数据显示，9月韩国经常帐盈余下降至10个月低位，因出口下滑。

12月三年期公债期货 上涨2个基点至107.88。

0228GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,046.7 1,049.7

日圆/韩元 9.2724/791 9.6794

韩国公债期货 * 107.88 107.86

韩国综合股价指数 1,947.54 1,925.68

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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