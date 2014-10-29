离岸人民币：香港航空发行两年期8亿元点心债，票息7.50%--销售文件

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透香港10月29日 - 香港航空国际控股（Hong Kong Airlines International Holdings）周三已成功发行一笔两年期、规模8亿元的点心债，票息7.50%，较此前初步指导息率有所下降。
销售文件显示，这笔点心债期限2年，票息7.50%，按按票面值的99.818%发行，实际收益率为7.60%，低于此前约7.75%的初步指导息率。该笔债券获逾人民币18亿元认购额，即超额认购1.25倍。
按区域划分，该笔债券72%分配予香港投资者，新加坡投资者占23%，台湾投资者占5%；按投资者类别划分，债券63%分配予基金，私人银行客户占21%，银行占16%。
路透获得的销售文件显示，香港航空及是次发行的点心债未有信用评级，债券将在香港联合交易所上市。香港航空计划把此次募资所得用作一般企业用途。
汤森路透旗下IFR周二报导称，Hong Kong Aviation是次担任发债主体，香港航空国际控股将提供母公司担保，HKA Group Company Limited 和香港航空有限公司提供子公司担保。
国泰君安、星展银行、永隆银行、中信里昂、大和担任今次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
数据显示，香港航空在2011年6月曾发行总值人民币6亿元的三年期点心债。
香港航空成立于2006年，是一家在港注册并以香港为基地的航空公司，大股东是海航集团。目前香港航空已递交上市申请，拟成为首只以“双币双股”（即公司分别发行以港元及人民币计价的股票）首次公开发售(IPO)模式在香港挂牌上市的新股，计划集资5亿美元。(完) (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)