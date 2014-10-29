离岸人民币：香港航空发行两年期8亿元点心债，票息7.50%--销售文件

路透香港10月29日 - 香港航空国际控股（Hong Kong Airlines International Holdings）周三已成功发行一笔两年期、规模8亿元的点心债，票息7.50%，较此前初步指导息率有所下降。

销售文件显示，这笔点心债期限2年，票息7.50%，按按票面值的99.818%发行，实际收益率为7.60%，低于此前约7.75%的初步指导息率。该笔债券获逾人民币18亿元认购额，即超额认购1.25倍。

按区域划分，该笔债券72%分配予香港投资者，新加坡投资者占23%，台湾投资者占5%；按投资者类别划分，债券63%分配予基金，私人银行客户占21%，银行占16%。

路透获得的销售文件显示，香港航空及是次发行的点心债未有信用评级，债券将在香港联合交易所上市。香港航空计划把此次募资所得用作一般企业用途。

汤森路透旗下IFR周二报导称，Hong Kong Aviation是次担任发债主体，香港航空国际控股将提供母公司担保，HKA Group Company Limited 和香港航空有限公司提供子公司担保。

国泰君安、星展银行、永隆银行、中信里昂、大和担任今次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

数据显示，香港航空在2011年6月曾发行总值人民币6亿元的三年期点心债。