修正-两岸金融：两岸货币交换协议仍将持续协商未有时间表--外管局副局长

(更正内文及标题为＂中国国家外汇管理局＂，非＂外汇局＂)

路透台北10月29日 - 针对两岸货币交换(SWAP)协议进程，中国国家外汇管理局副局长方上浦周三表示，将就相关议题继续协商以达成共识，但并未对此提出具体时间表。

此次方上浦带领中国人民银行、银监会及证监会等官员来台参加一场两岸金融合作研讨会，中国人民银行副行长潘功胜也将于周四来台参加研讨会闭幕并发表谈话。

方上浦会后受访时并指出，这次访台主要为加强两岸金融合作，包括金融监管及人民币业务等合作。

“从两岸长期趋势来看，现在两岸金融合作顺利进行，尽管有些小小波折，但大方向很明确，”中国银监会港澳台办主任范文仲在场边受访时说。

他并强调，两岸金融监理平台对话也非常通畅，两岸金融合作愿景还是非常美好。

此外，方上浦亦指，台湾人民币跨境业务发展非常快，台湾与大陆办理跨境实际收付金额成长非常迅速，人民币已成为台湾地区的主要跨境支付币别。