修正-两岸金融：两岸货币交换协议仍将持续协商未有时间表--外管局副局长

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
(更正内文及标题为＂中国国家外汇管理局＂，非＂外汇局＂)
路透台北10月29日 - 针对两岸货币交换(SWAP)协议进程，中国国家外汇管理局副局长方上浦周三表示，将就相关议题继续协商以达成共识，但并未对此提出具体时间表。
此次方上浦带领中国人民银行、银监会及证监会等官员来台参加一场两岸金融合作研讨会，中国人民银行副行长潘功胜也将于周四来台参加研讨会闭幕并发表谈话。
方上浦会后受访时并指出，这次访台主要为加强两岸金融合作，包括金融监管及人民币业务等合作。
“从两岸长期趋势来看，现在两岸金融合作顺利进行，尽管有些小小波折，但大方向很明确，”中国银监会港澳台办主任范文仲在场边受访时说。
他并强调，两岸金融监理平台对话也非常通畅，两岸金融合作愿景还是非常美好。
此外，方上浦亦指，台湾人民币跨境业务发展非常快，台湾与大陆办理跨境实际收付金额成长非常迅速，人民币已成为台湾地区的主要跨境支付币别。
同时，他也称，去年1月份两岸货币清算机制正式启动，中国银行台北分行被选为人民币清算行，台湾银行上海分行则被选为台币清算行，对两岸金融业务带来新的发展。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)