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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 11:36 BJT

《汇市简讯》美元/日圆面临108.20卖单压制

0320GMT

* 美元/日圆受到108.20附近的卖单压制，108.40上方卖压更重

* 今日目前为止高点是108.24

* 短期投机客，美国账户，以及一些日本出口商挂出卖单

* 较大型日本出口商在108区间高档设有卖单(完)

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