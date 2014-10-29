《路透峰会》伦敦证交所拟上市中国股指期货，争夺离岸人民币中心

路透伦敦10月28日 - 伦敦证券交易所(LSE) 执行长告诉路透，在拓展中国业务的计划中，下一阶段准备使中国股指期货在伦敦上市。

迄今为止，LSE拓展中国业务的计划主要是通过知识产权实现的，这是该公司总体成长策略的一个基石。

LSE执行长Xavier Rolet周二在路透中国峰会上表示，LSE将开发基于其中国指数的期货产品，这是水到渠成的事。

“使A50(中国)指数期货在伦敦上市将有助于提升流动性和成交量，”Rolet在路透峰会伦敦站发表讲话时表示。他没有提供该计划的时间表。

“这种形式的合作可助推中国金融市场的国际化，假以时日还将帮助人民币成为国际化货币，成为一种储备货币。”

**离岸人民币中心**

LSE在伦敦争取人民币离岸交易中心地位的计划中备受关注，该计划有望给伦敦金融业带来巨大推力。

伦敦面临来自卢森堡、法兰克福和巴黎的激烈竞争，所有这些城市都表达了成为人民币离岸中心的愿望，但伦敦比竞争对手抢先一步。

LSE已与中国四家大型国有银行中的三家签订结盟协议，发展人民币计价产品和人民币清算业务。这三家银行分别为中国银行 、中国农业银行 和中国建设银行 。

英国政府本月还在伦敦成功发行三年期离岸人民币债券，票面利率2.7%，实际发行规模为30亿元。这是西方国家首次发行人民币债券。

Rolet说，伦敦需要人民币产品，以保住全球重要国际金融中心的地位。(完) (编译 王颖；审校 王洋)