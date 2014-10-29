更新版 1-新债招标：中国五年国债定位稍低预期，需求中规中矩不及现券强势

* 五年国债中标利率略低于预测均值

* 需求中规中矩，不及现券强势

* 国债收益水平偏低，抑制机构参与热情 (新增市场评论和更多细节)

路透上海10月29日 - 中国财政部周三上午招标的五年期固息国债，中标利率稍低于预期均值，但考虑到今日早盘现券走势较强，其不到两倍的投标倍数显示需求并不算太旺盛。

交易员指出，相对金融债而言，目前国债的整体收益水平处于劣势，配置盘以低标位参与投标的动力不足，从而令本期债需求情况中规中矩。

“需求没有预期中那么好，（五年国债）收益偏低，对交易性机构吸引力有限，”上海一银行交易员称。

他并表示，四季度国债供给规模偏大，也增加了国债定位继续向下的难度。

刊登在中国债券信息网的公告显示，财政部稍早招标发行五年期固息国债，获0.4亿元的追加认购，最终发行量为280.4亿元，中标利率为3.53%，略低于此前3.55%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.58%，投标倍数为1.89倍。

北京一银行交易员谈到，五年期国债的流动性不太好，这也使得机构在定价上态度较为谨慎。

北京另一银行交易员则表示，尽管今日新债未完全体现二级市场强势行情，但市场仍认为央行引导利率下行可期，对后市总体判断依旧比较乐观。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新报在3.5519%。二级市场上，剩余期限约4.49年的国债140008券 最新报价收益率为3.53%/3.45%，上日尾盘为3.58%/3.50%。

该期债为今年第26期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。