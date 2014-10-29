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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 12:07 BJT

《全球汇市》美元持稳静候FED会议决定，瑞典克朗受降息消息打击

“在我们看来，瑞典央行温和的前瞻性指引，已经将瑞典克朗推进了汇市基金汇率俱乐部，与欧元、日币与瑞郎并列，”法国巴黎银行分析师在报告中表示。

“我们预计，在冒险意愿良好且改善之际，瑞典克朗表现将逊于收益率较高的货币。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2733 1.2734 -0.01 -7.36 1.3745

美元/日圆 108.14 108.14 +0.00 +2.70 105.30

欧元/日圆 137.69 137.71 -0.01 -4.86 144.73

美元/瑞郎 0.9466 0.9471 -0.05 +6.03 0.8928

英镑/美元 1.6136 1.6130 +0.04 -2.54 1.6556

美元/加元 1.1162 1.1164 -0.02 +5.10 1.0620

澳元/美元 0.8862 0.8854 +0.09 -0.57 0.8913

新西兰元/美元 0.7921 0.7918 +0.04 -3.47 0.8206

澳元/日圆 95.830 95.750 +0.08 +2.11 93.850

新西兰元/日圆 85.660 85.630 +0.04 -0.87 86.410

英镑/日圆 174.49 174.43 +0.03 +0.09 174.33

澳元/新西兰元 1.1187 1.1176 +0.10 +3.13 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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