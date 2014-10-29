《全球汇市》美元持稳静候FED会议决定，瑞典克朗受降息消息打击

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
“在我们看来，瑞典央行温和的前瞻性指引，已经将瑞典克朗推进了汇市基金汇率俱乐部，与欧元、日币与瑞郎并列，”法国巴黎银行分析师在报告中表示。
“我们预计，在冒险意愿良好且改善之际，瑞典克朗表现将逊于收益率较高的货币。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2733 1.2734 -0.01 -7.36 1.3745
美元/日圆 108.14 108.14 +0.00 +2.70 105.30
欧元/日圆 137.69 137.71 -0.01 -4.86 144.73
美元/瑞郎 0.9466 0.9471 -0.05 +6.03 0.8928
英镑/美元 1.6136 1.6130 +0.04 -2.54 1.6556
美元/加元 1.1162 1.1164 -0.02 +5.10 1.0620
澳元/美元 0.8862 0.8854 +0.09 -0.57 0.8913
新西兰元/美元 0.7921 0.7918 +0.04 -3.47 0.8206
澳元/日圆 95.830 95.750 +0.08 +2.11 93.850
新西兰元/日圆 85.660 85.630 +0.04 -0.87 86.410
英镑/日圆 174.49 174.43 +0.03 +0.09 174.33
澳元/新西兰元 1.1187 1.1176 +0.10 +3.13 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/杜明霞/徐文焰/陈宗琦；审校 蔡美珍/高琦/朱晓军)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)