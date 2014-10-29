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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 17:13 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币连续四天收升，短期在6.11元附近盘整后料续涨

* 即期四连涨，日内曾升破6.11元
    * 中间价三天连涨并创近半个月高位
    * 短期续涨可能性偏大

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京10月29日 - 中国人民币兑美元 周三连续第四天收升，盘中一度升
破6.11元。中间价三天连涨并创近半个月高位。交易员表示，短期消化6.11元关口阻力后续
涨的可能性偏大。
        
    今日人民币即期日高和收盘价均分别继续刷新今年3月7日和2月24日以来的新高，中间
价亦创10月16日以来的高位。交易员表示，日内即期升破6.11元后，客盘购汇有所增多。
    
    “一开始大家可能也是试一下6.11这个关口，后来客盘购汇出来了。”一股份行交易主
管说，短期而言即期有可能继续保持强势。
    
    他认为，后期除了看外盘美元指数会不会进一步走强，更重要的还是看境内结汇盘多寡
。目前来看年前一两个月有可能升到6.10元附近；虽然贬值方向的波动不能排除，但贬至6.
14元的可能性就已经很小了。
    
    “接下来的一周可能会在6.10-12位置稳一稳...估计年底还会升一升吧。”一外资行交
易员表示。
    
    她并指出，如果人民币走贬，最主要的原因可能是美联储提前释放升息信号，美债收益
率大幅走高，从而带动资金回流。但目前来看，出现这种情况的可能性并不大。此外，如果
市场对明年人民币走势或者经济形势不那么乐观的话，可能也会带动人民币回调。
    
    全球汇市方面，美元周三持稳，稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将宣布最新的前
瞻性指引，美联储料宣布结束购债刺激计划，但对升息料采取谨慎语调。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
       
 在岸市场人民币兑美元             今日            上日          升贬
 即期成交价格                     6.1112          6.1133        0.03%
 中间价                           6.1405          6.1421        0.03%
 成交额                           484亿美元                     
                                                                
 日内相对于中间价最大波幅         0.52% (上限±2  日高          日低
                                  %)                            
 日内波动幅度(pips)               41              6.1086        6.1127
 2014年来即期升贬值幅度           -0.94%                        
 1年期美元/人民币掉期升水         1370                          
                                                                
                                                                
 离岸人民币市场,北京时间16:54     今日            上日          
 1年期NDF                         6.2320/60       6.233         
 CNH即期                          6.1113/33       6.1129        
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
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