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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 12:20 BJT

日本金融：GPIF持有日本公债比重首次低于50%--消息人士

该基金所持资产规模比墨西哥全年经济产出还大，一直是安倍政府评论的重点。政府向该退休基金施压，要求其增加对高收益高风险资产的投资，同时减少投资低收益的国内债券。

路透联系GPIF一名发言人，该发言人表示不能讨论基金投资组合的具体细节。(完) (编译 张涛/王颖；审校 杜明霞/郑茵)
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