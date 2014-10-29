路透基点：台塑集团考虑为旗下越南钢铁厂新筹10亿美元贷款

路透香港10月29日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾综合企业台塑集团正考虑为旗下越南钢铁厂筹措一笔10亿美元的五年期贷款。

消息人士透露，该公司已接洽数家关系银行商谈贷款事宜。

2014年7月，台塑集团旗下设在越南的台湾兴业公司签署了2.10亿美元五年期俱乐部贷款协议，七家贷款银行为：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰银行(越南)、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。

该笔贷款分为两部分：境内部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码155个基点，境外部分较LIBOR加码145个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

台塑旗下另一个部门--澳洲的Formosa Steel IB Pty Ltd在6月从20家银行那里获得一笔7亿美元的五年期贷款，用于投资澳洲一处铁矿石项目，亦将用作运营资本。

这20家参贷银行包括12家牵头行兼簿记行：澳新银行、台湾银行、彰化银行、东方汇理银行、中国信托商业银行、星展银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台新银行、合作金库银行以及新加坡大华银行。

澳洲这笔贷款的前端费最高为35个基点，利率较LIBOR加码200个基点。TAIFX和LIBOR利差若超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。(完)