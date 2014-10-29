路透基点：台塑集团考虑为旗下越南钢铁厂新筹10亿美元贷款

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透香港10月29日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾综合企业台塑集团正考虑为旗下越南钢铁厂筹措一笔10亿美元的五年期贷款。
消息人士透露，该公司已接洽数家关系银行商谈贷款事宜。
2014年7月，台塑集团旗下设在越南的台湾兴业公司签署了2.10亿美元五年期俱乐部贷款协议，七家贷款银行为：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰银行(越南)、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。
该笔贷款分为两部分：境内部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码155个基点，境外部分较LIBOR加码145个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。
台塑旗下另一个部门--澳洲的Formosa Steel IB Pty Ltd在6月从20家银行那里获得一笔7亿美元的五年期贷款，用于投资澳洲一处铁矿石项目，亦将用作运营资本。
这20家参贷银行包括12家牵头行兼簿记行：澳新银行、台湾银行、彰化银行、东方汇理银行、中国信托商业银行、星展银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台新银行、合作金库银行以及新加坡大华银行。
澳洲这笔贷款的前端费最高为35个基点，利率较LIBOR加码200个基点。TAIFX和LIBOR利差若超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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