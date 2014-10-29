中港证券：香港证监会称已完成沪港通的准备工作

路透香港10月29日 - 香港证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)周三表示，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。

欧达礼在汤森路透监管峰会上还表示，他预计沪港通在“不久的将来”将开始交易，但他没有透露可能开始的具体时间框架。