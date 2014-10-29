中港证券：香港证监会称已完成沪港通的准备工作

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透香港10月29日 - 香港证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)周三表示，其所在机构已完成推出沪港通所需的全部监管步骤。
欧达礼在汤森路透监管峰会上还表示，他预计沪港通在“不久的将来”将开始交易，但他没有透露可能开始的具体时间框架。
“我们坚信沪港通对香港、中国内地和外国投资者都将带来巨大的好处，我们的准备工作已经完成，”欧达礼说。
这是沪港通突然推迟推出以来，香港证监会首次就该事项发表讲话。(完)
(编译 于春红; 审校 屈桂娟)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)