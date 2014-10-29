全球经济：消费者信心改善，印度信心最强--Nielsen调查

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
该指数自2012年第一季以来一直稳步上升，最新读数进一步逼近表明消费者十分乐观的100。
美国消费者的乐观程度在全球位列第七，他们的信心指数上升了4点至108，因对工作前景的乐观度继续大幅提升。
美国人对个人财务前景的乐观程度也比第二季小幅提升；而欧洲人则更为悲观，反映了欧洲人薪资增长持续低迷的状况。
澳洲消费者信心指数较前季升幅最大，上升了12点；斯洛文尼亚录得9点的升幅位居第二，泰国上升8点。
智利消费者信心指数降幅最大，下降了7点；菲律宾次之，降幅为5点，意大利和乌克兰分别下降4点。
此项Nielsen调查是在网上展开的，受访者包括60个市场的3万名消费者。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 徐文焰)
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路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)