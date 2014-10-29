全球经济：消费者信心改善，印度信心最强--Nielsen调查

该指数自2012年第一季以来一直稳步上升，最新读数进一步逼近表明消费者十分乐观的100。

美国消费者的乐观程度在全球位列第七，他们的信心指数上升了4点至108，因对工作前景的乐观度继续大幅提升。

美国人对个人财务前景的乐观程度也比第二季小幅提升；而欧洲人则更为悲观，反映了欧洲人薪资增长持续低迷的状况。

澳洲消费者信心指数较前季升幅最大，上升了12点；斯洛文尼亚录得9点的升幅位居第二，泰国上升8点。

智利消费者信心指数降幅最大，下降了7点；菲律宾次之，降幅为5点，意大利和乌克兰分别下降4点。

此项Nielsen调查是在网上展开的，受访者包括60个市场的3万名消费者。(完) (编译 杜明霞/王颖；审校 徐文焰)