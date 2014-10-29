中国债市动态：五年期金融债收益率领跌，宽松预期令乐观情绪续发酵

路透上海10月29日 - 中国银行间债市现券收益率及IRS(利率互换)周三早盘继续小跌，中短期金融债降幅略甚。交易员表示，市场对央行未来宽松政策各种憧憬仍存，令现券乐观情绪继续发酵，从盘面来看，五年期金融债买气较盛。

他们并认为，短期现券向好态势暂难扭转，而无明显利空消息背景下，收益率预计震荡下行概率较大，但走跌空间多大还取决于未来政策力度。

“(收益率)又下来了一些，5Y国开差不多有5-6bp，3Y的3BP左右，”上海一银行交易员表示，"其他期限还好，变化不是很明显，不排除有些机构量不够，现在拿一些也没什么问题"。

他并指出，这几天资金面略微偏紧一些，应该是暂时的，度过月末，流动性宽松格局还对债市提供支撑；且虽然昨天关于MLF的传言一早被否，但是市场对未来央行放松工具箱猜测层出不穷。

昨日有本地媒体援引中金公司固收部门称，央行向股份制发放的不是SLF(常备借贷便利)，而是MLF(中期借贷便利)；但今日一早据报导，中金公司对此予以否认，称尚未发表相关报告。

“至少目前看不会收紧，大家就都有这个情绪。”北京一券商交易员表示，亦不排除今年现券收益率下的多，可能跟去年(价格)跌的太惨有关系，有一部分因素也是在修正。

此外，对于IRS走势，北京一银行交易员表示，早间五年期IRS亦同步下行，但幅度在2-3个点左右，一年期品种相对变动不大；而未来是否存在继续走低空间，还要看资金利率下行幅度如何。

剩余期限约4.21年的固息国债140202券最新成交收益率 在4.1200%，上交易日尾盘为4.19%。