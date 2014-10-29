离岸人民币：预期明年陆企宝岛债发行规模较今年加倍成长--台湾柜买中心

路透台北10月29日 - 台湾柜买中心周三表示，大陆企业在台湾发行人民币计价宝岛债的发行规模至年底约250亿人民币，且预期明年会加倍成长。

柜买中心副总经理黄炳钧在一场两岸金融合作研讨会中做上述表示。

此前台湾金管会证期局官员已指出，因应年底陆企发行宝岛债可能达到目前250亿人民币的上限额度，已请柜买中心研拟提高额度，但尚未最后确定额度。

此外，黄炳钧亦指出，虽然台湾早已开放台湾企业的大陆从属公司可回台湾发行宝岛债，但碍于募得资金不能回流大陆，因此目前没有公司发行。

不过他指出，台湾主管机关正在与大陆人民银行等监管机关沟通，希望可以采试点模式，允许台湾企业在台发行的宝岛债资金可回流大陆运用。(完)