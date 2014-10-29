离岸人民币：预期明年陆企宝岛债发行规模较今年加倍成长--台湾柜买中心

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾柜买中心周三表示，大陆企业在台湾发行人民币计价宝岛债的发行规模至年底约250亿人民币，且预期明年会加倍成长。
柜买中心副总经理黄炳钧在一场两岸金融合作研讨会中做上述表示。
此前台湾金管会证期局官员已指出，因应年底陆企发行宝岛债可能达到目前250亿人民币的上限额度，已请柜买中心研拟提高额度，但尚未最后确定额度。
此外，黄炳钧亦指出，虽然台湾早已开放台湾企业的大陆从属公司可回台湾发行宝岛债，但碍于募得资金不能回流大陆，因此目前没有公司发行。
不过他指出，台湾主管机关正在与大陆人民银行等监管机关沟通，希望可以采试点模式，允许台湾企业在台发行的宝岛债资金可回流大陆运用。(完)
(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)