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亚洲 | 2014年 10月 30日 星期四 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--10月30日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    10月30日(四)        
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                            9月             --        +3.3%
    0030 澳洲出口物价                                    第三季           -4.8%       -7.9%
             进口物价                                                      持平       -3.0% 
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                   10月           +0.3%       -0.2%
                            (较上年同期)                                  +8.5%       +9.4%
    0700  瑞士UBS消费指标                                   9月             --         1.35
    0800  瑞士KOF领先指标                                  10月            99.4        99.1
    1000  欧元区企业景气指数                               10月            0.05        0.07
                经济景气指数                                               99.7        99.9
                工业景气指数                                              负5.5       负5.5
                服务业景气指数                                            正3.1       正3.2
                消费者信心指数                                           负11.1      负11.4
                消费者通胀预期指数                                          --        正4.0
                生产者通胀预期指数                                          --        负1.8
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 10月         增加0.5     增加1.3
              未经季节调整失业人数(万人)                                    280         280
              经季节调整失业率                                             6.7%        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                      --        291.8
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率            第三季初值         +3.0%       +4.6%
          GDP最终销售                                                     +3.5%       +3.2%
          GDP消费支出                                                       --        +2.5%
          GDP隐性平减指数                                                 +1.4%       +2.1%
          核心PCE物价指数                                                 +1.4%       +2.0%
          个人消费支出(PCE)物价指数                                       +1.3%       +2.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)                 10月25日当周         28.3        28.3
             四周均值(万人)                                                 --         28.1
             续请失业金人数(万人)                     10月18日当周        235.0       235.1
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          10月初值          -0.1%        持平
                                  (较上年同期)                            +0.9%       +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                                 -0.1%        持平
                                 (较上年同期)                             +0.9%       +0.8%
    2145 新西兰建筑许可                                     9月             --         持平
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                           9月           +1.9%       -0.3%
                         (较上年同期)                                     -4.3%       -4.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)        9月           +3.0%       +3.1%
                全国整体CPI                                                 --        +3.3%
                东京地区核心CPI(较上年同期)                10月           +2.5%       +2.6%
                东京地区整体CPI                                             --        +2.9%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段        现值       预估值
    10月28日(二)
    2350 日本工业生产                                      9月初值       +2.7%       +2.2%
             一个月预估值                                                -0.1%         --
             两个月预估值                                                +1.0%         --
    
    10月29日(三)
    0000  新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数        　　       10月       +26.5%         --
                              企业活动指数                       　　   +37.8%         --
    0745  法国消费者信心指数                                 10月          85          86
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                              9月     增加9.15      增加8
          抵押贷款发放金额(亿英镑)                                   增加18.09  增加20.50
          抵押贷款批准件数(千件)                                        61.267     62.250
          M4货供额(较前月)                                               -0.7%         --
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                   9月        -0.4%      -0.1%
                                   (较上年同期)                          +2.5%      +2.8%
    1800  美国联邦基金利率目标                                         0-0.25%         --
              量化宽松月度购债规模(亿美元)                                  0          --
    2000  新西兰央行利率决定                                  --         3.50%      3.50%
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                         11月          76          --
    2300  韩国工业生产(较前月)                                9月        +0.1%      +1.9%
                      (较上年同期)                                       +1.9%      +2.8%
              服务业产出(较前月)                                         +0.1%         -- (完)
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