主要国家经济指标预测--10月30日****

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月30日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- +3.3% 0030 澳洲出口物价 第三季 -4.8% -7.9% 进口物价 持平 -3.0% 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +8.5% +9.4% 0700 瑞士UBS消费指标 9月 -- 1.35 0800 瑞士KOF领先指标 10月 99.4 99.1 1000 欧元区企业景气指数 10月 0.05 0.07 经济景气指数 99.7 99.9 工业景气指数 负5.5 负5.5 服务业景气指数 正3.1 正3.2 消费者信心指数 负11.1 负11.4 消费者通胀预期指数 -- 正4.0 生产者通胀预期指数 -- 负1.8 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 增加0.5 增加1.3 未经季节调整失业人数(万人) 280 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.8 1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +3.0% +4.6% GDP最终销售 +3.5% +3.2% GDP消费支出 -- +2.5% GDP隐性平减指数 +1.4% +2.1% 核心PCE物价指数 +1.4% +2.0% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +2.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月25日当周 28.3 28.3 四周均值(万人) -- 28.1 续请失业金人数(万人) 10月18日当周 235.0 235.1 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 2145 新西兰建筑许可 9月 -- 持平 2330 日本所有家庭支出(较前月) 9月 +1.9% -0.3% (较上年同期) -4.3% -4.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +3.0% +3.1% 全国整体CPI -- +3.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +2.5% +2.6% 东京地区整体CPI -- +2.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月28日(二) 2350 日本工业生产 9月初值 +2.7% +2.2% 一个月预估值 -0.1% -- 两个月预估值 +1.0% -- 10月29日(三) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 10月 +26.5% -- 企业活动指数 +37.8% -- 0745 法国消费者信心指数 10月 85 86 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加9.15 增加8 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加18.09 增加20.50 抵押贷款批准件数(千件) 61.267 62.250 M4货供额(较前月) -0.7% -- 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.4% -0.1% (较上年同期) +2.5% +2.8% 1800 美国联邦基金利率目标 0-0.25% -- 量化宽松月度购债规模(亿美元) 0 -- 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 76 -- 2300 韩国工业生产(较前月) 9月 +0.1% +1.9% (较上年同期) +1.9% +2.8% 服务业产出(较前月) +0.1% -- (完)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)