更新版 1-中国钢铁：前三季度重点钢企主营业务利润扭亏为盈，钢价回升仍难

* 前三季度重点钢企主营业务利润扭亏为盈

* 但9月当月主营业务利润环比下降

* 近期钢企负债率下降，银行借款有减少趋势

* 产能过剩背景下钢价回升难 (新增更多评论)

路透北京10月29日 - 中国重点钢企主营业务利润在今年前三季度实现扭亏为盈，近期钢企负债率出现下降，银行借款有减少的趋势，惟产能过剩背景下钢价回升依然困难。

中国钢铁工业协会周三发布新闻稿称，前三季度重点钢企实现利润同比增长71%，至192.82亿元人民币；其中主营业务利润扭亏为盈，但9月当月主营业务利润环比有所下降。

中钢协副会长张长富称，全行业仍处于盈亏边缘，前三季度累计亏损面为25%，同比下降6.82个百分点，同期销售利润率为0.71%，同比提高0.3个百分点。

“9月末钢铁行业的负债率为68.81%，较去年同期的69.53%下降了0.72个百分点。”中钢协副秘书长屈秀丽在新闻发布会上称。

中钢协并表示，近期钢企负债率下降，银行借款有减少的趋势，表明企业在控制债务规模、提高资金使用效率方面有些效果，但也反映了银行对钢企放贷日趋谨慎。

目前银行对钢铁业“有保有压”的贷款总政策不变，银行贷款有所减少，但最近钢企有倾向通过发行债券来获得资金，部分企业还在国外发行成本较低的外币债券。

中钢协还表示，钢铁企业仍需要加强资金管控，防范资金风险，因企业产成品资金占用、应收应付账款继续上升。

**钢价回升难**

中钢协称，煤炭、铁矿石价格近期出现止跌回升态势，但其供大于求的基本面并未改变，国内外矿山投资仍在增加，而钢铁产量增加得很少，所以从供需情况看，铁矿石价格的总体大趋势还是往下走。

而钢价走势的核心也是供求关系，其中需求方起的作用更大，如果不算出口，今年中国国内钢材需求是负增长，因此从2011年第四季度就开始一路下滑的钢价应该还往下走。

“钢价什么时候到最低点，不好说，...钢铁业今年冬天更不好过。”中钢协市场部主任王颖生指出。

张长富则强调，庞大的产能过剩不化解，供需情况不达到基本平衡，钢价很难回升。

出口方面，中钢协称，预计四季度钢材出口保持稳定，今年钢材出口突破8,000万吨已成定局。

由于下游行业需求增长乏力，1-9月份全国粗钢表观消费量约5.6亿吨，同比减少516万吨，下降0.9%，而粗钢产量保持高位，同比增长2.34%，市场供大于求矛盾依然突出，钢材价格难以回升。

“以目前的产品结构大量出口消化国内过剩产量并不是长久之计。”中钢协称，随着市场竞争日趋激烈，钢厂要坚持没有边际贡献不生产，低于成本不销售，不付款不发货的原则，切实控制产能释放，将供求关系恢复到合理水平，行业才能摆脱困境，步入良性发展轨道。

中国钢铁工业协会此前公布旬报数据显示，9月下旬重点企业粗钢日产量178.58万吨，旬环比微降0.07%。