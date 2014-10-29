中港个股：中国银行称前三季跨境人民币清算业务同比增逾九成

路透北京10月29日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周三称，今年前三季度，中行共办理跨境人民币清算业务173.02万亿元，同比增长92.39%，规模再创新高，继续保持全球第一。

中行网站新闻稿表示，截至9月末，该行已累计支持1,332个“走出去”项目，提供的融资金额达1,152亿美元，较上年末增长32%。

“目前，中国银行已形成以香港和上海为枢纽的全球人民币清算服务网络，为全球100多个国家和地区的银行提供人民币清算服务，开立企业和个人人民币账户超过170万个。”中行称。

新闻稿显示，今年10月1日起，中银香港 清算行人民币服务时间延长至次日凌晨5点，为全球银行提供20.5小时的清算服务，并配套24小时查询，覆盖亚欧美工作时区，成为全球服务时间最长的人民币清算系统。

今年前三季度，中国银行法兰克福分行、巴黎分行相继获得人民银行授权成为当地人民币清算行。至此，中行在全球九家授权清算行中已获五席。

截至目前，中行已与新加坡交易所、德意志交易所、伦敦证交所、澳洲证交所等签署全面战略合作协议，并成为新加坡交易所结算银行及人民币期货合约做市商、澳洲证交所人民币结算银行。

新闻稿并显示，截至9月末，中国银行境内外币公司贷款余额为863亿美元，较上年末新增67亿美元，增速为8.43%，新增额列四大行第一。其中，新增贷款中大部分用于支持中国国内企业“走出去”项目。（完）