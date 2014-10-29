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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 13:23 BJT

香港股市：早盘涨逾1%，博彩股和保险股上扬

路透香港10月29日 - 香港股市周三早盘涨逾1%，可望连续两日扬升，因寄望中国政府将推出更多利好政策。

截至中午时分，香港恒生指数 上涨1.4%，报23,839.22点，为逾一个月高位。恒生国企指数 攀升1.8%。

港股追随内地股市走势，博彩股领涨，永利澳门 公布优于预期的季度获利，助长博彩市场已趋稳的希望。

市场亦受对美联储政策展望预期的支撑。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周可能会强调将等待相当长时间后再升息的意愿[nL4T0SN076。

永利澳门涨4.1%至七周最高水准。银河娱乐 劲扬6.3%，金沙中国 扬升4.8%。

中国第二大保险商--中国平安 升2.9%，该公司周二公布，今年第三季净利同比大增九成 。中国人寿 升2.5%。(完)
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