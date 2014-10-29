香港股市：早盘涨逾1%，博彩股和保险股上扬

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透香港10月29日 - 香港股市周三早盘涨逾1%，可望连续两日扬升，因寄望中国政府将推出更多利好政策。
截至中午时分，香港恒生指数 上涨1.4%，报23,839.22点，为逾一个月高位。恒生国企指数 攀升1.8%。
港股追随内地股市走势，博彩股领涨，永利澳门 公布优于预期的季度获利，助长博彩市场已趋稳的希望。
市场亦受对美联储政策展望预期的支撑。美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周可能会强调将等待相当长时间后再升息的意愿[nL4T0SN076。
永利澳门涨4.1%至七周最高水准。银河娱乐 劲扬6.3%，金沙中国 扬升4.8%。
中国第二大保险商--中国平安 升2.9%，该公司周二公布，今年第三季净利同比大增九成 。中国人寿 升2.5%。(完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)