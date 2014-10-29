中国经济：西太MNI中国10月消费者信心指数重挫，逼近三年来低点

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透上海10月29日 - 澳大利亚西太平洋银行 和国际市场新闻社（MNI)周三联合发布的中国10月消费者信心指数（CSI）加速下跌，并逼近三年来低点，因消费者进一步下调其对中国就业、楼市及个人经济状况的看法。
10月CSI指数环比下降2%，自上月的113.2下降至110.9，这数字仅略高于2011年9月所创的纪录低点110.8。今年来，该指数已累计下跌8.9%。
双方联合发布的新闻稿称，虽然中国第三季国内生产总值(GDP)同比增长7.3%而略优于市场预期，但此乃五年来新低，且这次的消费者信心调查表明未来数月将持续疲软。
新闻稿指出，本次调查中，消费者信心下降范围广泛，消费者对多数分项的看法转向日益负面。该指数的五大分项均较9月份大降，其中个人经济现状分项表现最佳，但仍环比下降1%，同时消费者大宗家庭耐用品购买意愿冲击低点。
就业市场前景方面的看法继续恶化，就业状况预期指数连续第五个月下降，并依然处于2009年2月来新低，当时正值全球金融危机最严重之际。而楼市方面，尽管中国采取了许多政策措施来稳定衰弱的房地产市场，但10月份前景再次恶化，其中购房意愿分项降至两年来新低。
澳大利亚西太平洋银行高级国际经济学家麦凯表示，“第三季度GDP数据彰显经济增长目前依赖出口，而内需极度乏力。与此相吻合，本调查自6月份以来一直报告家庭部门缺乏信心。因此，我们继续认为政策立场有理由进一步放松。”
他说，尽管9月底中国央行出台了全国性房贷新政，但调查明细表明只有推出一系列具体行业措施和宏观经济政策，才能促使楼市重返持久增长轨道。
MNI是全球最大交易所之一的德意志交易所全资子公司，专门从事聚焦企业和消费者的月度宏观经济报告，其发布的芝加哥MNI商业景气指数等受外界关注。MNI自2007年4月开始发布中国消费者信心指数报告，今年5月，有着四十多年跟踪澳洲消费者信心的西太平洋银行与MNI决定双方联手发布这份反映中国消费者情绪的月度调查报告。
MNI每月将向遍布中国30个城市约一千位受访者采集数据，问题包括个人当前和未来一年的经济状况预期、未来一年和五年的总体经济状况预期、以及当前购买大宗家庭用品的意愿等五类，与美国密歇根大学消费者信心指数原理相近。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有