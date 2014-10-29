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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 13:26 BJT

澳洲股市：收盘持平，市场等候银行业绩出炉

路透悉尼10月29日 - 澳洲股市周三收平，回吐早盘涨幅，因投资人对美国股市强劲表现视而不见，选择在多家澳洲主要银行本周稍晚公布业绩前保持谨慎。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌0.1%或4.9点，至5,447.7点，跌幅百分点与上日相同。(完)
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