欧洲政经：乌克兰今年不太可能获得IMF贷款第二批款项--财长

路透基辅10月28日 - 乌克兰财政部长Oleksander Shlapak周二表示，乌克兰今年可能无法如同预期获得国际货币基金组织(IMF)170亿美元贷款的第二批款项，债台高筑的乌克兰，再度遭受打击。

乌克兰原本预期在本月稍晚IMF代表团来访后，将于12月获得IMF提供价值27亿美元的第二批款项。但Shlapak表示在新政府组成之前，IMF不太可能来访。

“新政府就任后，(IMF)一个代表团将来访，”Shlapak对记者表示，“他们希望与新政府会谈。主要的问题将是通过一个实际可行的2014年预算案。”

他还表示，这笔款项很可能延后至明年。