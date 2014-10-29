欧洲政经：乌克兰今年不太可能获得IMF贷款第二批款项--财长

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透基辅10月28日 - 乌克兰财政部长Oleksander Shlapak周二表示，乌克兰今年可能无法如同预期获得国际货币基金组织(IMF)170亿美元贷款的第二批款项，债台高筑的乌克兰，再度遭受打击。
乌克兰原本预期在本月稍晚IMF代表团来访后，将于12月获得IMF提供价值27亿美元的第二批款项。但Shlapak表示在新政府组成之前，IMF不太可能来访。
“新政府就任后，(IMF)一个代表团将来访，”Shlapak对记者表示，“他们希望与新政府会谈。主要的问题将是通过一个实际可行的2014年预算案。”
他还表示，这笔款项很可能延后至明年。
代表团也将决定乌克兰可能需要多少额外的金融援助，此前IMF警告称，如果乌克兰与分离主义份子的冲突延续至明年，乌克兰可能需要多达190亿美元的额外援助。(完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)