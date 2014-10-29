更新版 1-韩股业绩：LG电子第三季营业利润较上年同期增逾一倍，移动业务强劲

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
尽管LG电子并未公布个别产品数据，但IM Investment分析师Kim Woon-ho在财报公布前估计，LG电子G3智能手机的第三季出货量可能略高于300万支。
LG电子表示，该公司第三季G3智能手机出货量为创纪录的1,680万支，但仍远低于三星电子，部分分析师估计三星出货量超过8,000万支。
LG的电视部门营业利润为1,310亿韩元，高于去年同期的1,240亿韩元，因超高画质电视等高端产品销售成长。
LG电子公布业绩后股价延续涨势，午后最新上涨4.2%，优于大盘上涨1.7%的整体表现。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 高琦/蔡美珍)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)