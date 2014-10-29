更新版 1-韩股业绩：LG电子第三季营业利润较上年同期增逾一倍，移动业务强劲

尽管LG电子并未公布个别产品数据，但IM Investment分析师Kim Woon-ho在财报公布前估计，LG电子G3智能手机的第三季出货量可能略高于300万支。

LG电子表示，该公司第三季G3智能手机出货量为创纪录的1,680万支，但仍远低于三星电子，部分分析师估计三星出货量超过8,000万支。

LG的电视部门营业利润为1,310亿韩元，高于去年同期的1,240亿韩元，因超高画质电视等高端产品销售成长。