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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 14:24 BJT

《综述》美联储料将结束购债计划，即便全球经济风险上升

但全球经济成长低于预期，以及油价下跌，已经令人质疑美联储的通胀展望。

因此，投资人近来已将美联储开始升息的预期时间推后至明年较晚，虽然美联储多位高层官员近期表示，他们认为美联储仍然会在2015年年中升息。

美联储的第三轮买债方案毁誉参半。官员认为它协助抑制长期利率，使企业及家庭的借贷成本维持在低位。批评人士仍认为除了推升股价之外，没有什么作用。

结束买债方案不会立刻导致美联储资产负债表规模缩小。

目前，美联储计划继续将证券到期后的资金重新投资，让货币政策在许多层面继续维持宽松。目前而言，在利率开始调升之前，官员不打算让美联储资产负债表的规模缩小。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 杜明霞/艾茂林/王兴亚)
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