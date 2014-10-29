《综述》美联储料将结束购债计划，即便全球经济风险上升

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
但全球经济成长低于预期，以及油价下跌，已经令人质疑美联储的通胀展望。
因此，投资人近来已将美联储开始升息的预期时间推后至明年较晚，虽然美联储多位高层官员近期表示，他们认为美联储仍然会在2015年年中升息。
美联储的第三轮买债方案毁誉参半。官员认为它协助抑制长期利率，使企业及家庭的借贷成本维持在低位。批评人士仍认为除了推升股价之外，没有什么作用。
结束买债方案不会立刻导致美联储资产负债表规模缩小。
目前，美联储计划继续将证券到期后的资金重新投资，让货币政策在许多层面继续维持宽松。目前而言，在利率开始调升之前，官员不打算让美联储资产负债表的规模缩小。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 杜明霞/艾茂林/王兴亚)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)