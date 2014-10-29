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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 14:22 BJT

欧股业绩：德意志银行第三季录得亏损，因法律相关支出庞大

路透法兰克福10月29日 - 德意志银行 周三公布，第三季度净亏损9,200万欧元，因沉重的法律相关支出完全抹去了投资银行业务增长带来的收益。

德银称，第三季集团税前获利为2.66亿欧元，其中投资银行业务的税前获利增长4%，带来了提振。

德银第三季的法律诉讼成本高达8.94亿欧元，自2012年以来用于罚金和了结诉讼案的支出已总计达到70亿欧元左右。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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