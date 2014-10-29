台湾股市：连二日大涨收升逾1%，美股大涨拉抬人气

路透台北10月29日 - 台湾股市周三收升1.48%，连两日大涨逾1%。分析师指出，美股上日大涨带动亚股普遍走强，外资自上日起回头买超台股，拉抬台股大涨并回补先前的跳空下跌缺口。

台湾加权股价指数 收涨1.48%至8,903.68点。今日成交初值 为938.88亿台币；上交易日修正后为859.14亿。先前10月13日台股大跌以致形成8,795.77-8,946.16的跳空缺口，今日已回补大半。

〞今天弹最多的是之前跌最深的--食品股很强。〞台新投顾协理黄文清表示。

台湾9月起爆发劣质饲料油混充食用油贩卖的事件，食品大厂--味全 身陷风暴，由于此案牵连甚广，多家食品大厂包括统一 等旗下食品多受波及而纷纷大跌。

黄文清也认为，台股有望再向上反攻至全数回补跳空缺口至8,946.16点；但在季线9,105点附近则会遇压力。

今日食品类股 涨幅居所有类股之冠，大涨4.97%收市。统一今日涨停7%收市报51.8台币。味全今日也收升2.49%报24.7台币。

外资周二在台股买超122.38亿台币, 连两日共买超183.26亿台币。