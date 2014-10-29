台湾股市：连二日大涨收升逾1%，美股大涨拉抬人气

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透台北10月29日 - 台湾股市周三收升1.48%，连两日大涨逾1%。分析师指出，美股上日大涨带动亚股普遍走强，外资自上日起回头买超台股，拉抬台股大涨并回补先前的跳空下跌缺口。
台湾加权股价指数 收涨1.48%至8,903.68点。今日成交初值 为938.88亿台币；上交易日修正后为859.14亿。先前10月13日台股大跌以致形成8,795.77-8,946.16的跳空缺口，今日已回补大半。
〞今天弹最多的是之前跌最深的--食品股很强。〞台新投顾协理黄文清表示。
台湾9月起爆发劣质饲料油混充食用油贩卖的事件，食品大厂--味全 身陷风暴，由于此案牵连甚广，多家食品大厂包括统一 等旗下食品多受波及而纷纷大跌。
黄文清也认为，台股有望再向上反攻至全数回补跳空缺口至8,946.16点；但在季线9,105点附近则会遇压力。
今日食品类股 涨幅居所有类股之冠，大涨4.97%收市。统一今日涨停7%收市报51.8台币。味全今日也收升2.49%报24.7台币。
外资周二在台股买超122.38亿台币, 连两日共买超183.26亿台币。
美股道琼 上日大涨1.12%收市。本地时间1400时，亚洲主要股市普遍大涨，MSCI亚太明晟除日本指数 涨1.06%。其中中国沪综指 涨1.46%，香港恒生指数 亦涨1.3%，韩国股市 也升1.84%。(完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)