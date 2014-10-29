《汇易专栏》中国“肉比蛋贱”，国内禽产品高位振荡分化加剧

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2014年10月19日~25日（第43周）期间，国内禽产品市场整体走势明显分化，其中，鸡蛋现货收购价格再度温和反弹、期货JD合约更涨至近两个月高点，符合汇易网对禽产品市场步入“牛回头”振荡箱体的行情预判。

相比较之下，近期各地肉鸡、鸡苗行情走势整体明显偏弱，尤其是毛鸡市价甚至低于蛋价水平，表明肉禽市场现阶段的基本面压力空前。

不过，来自多数地区养殖户（场）反馈的情况来看，尽管四季度以来我国禽、蛋价格总体高位回落，但是仍然位于年内相对高位区间，加之国产新玉米陆续批量上市、低价供货，养殖成本水平整体有所下滑，在未发生重大秋冬禽类疫病的前提下，目前无论是蛋鸡还是肉鸡的全程养殖尚处于“零亏损”的“温饱线”之上。其具体原因JCI现结合热点因素概要分析之：

1、活鸡供需形势仍然急转直下，“肉比蛋贱”挫伤养殖户积极性

第43周期间，全国活鸡、鸡苗市场延续国庆节之后的整体下滑态势，目前大部分地区AA肉鸡棚前收购价格进一步降至8.3-9.5元/公斤，河南、山东和江苏等部分地区活鸡市价也跌至8.5元/公斤以下，偏高地区仍集中在东北、江西等地区（9.0-9.5元/斤以上）。近一周里，全国AA肉鸡收购价格周比继续小幅回落0.2-0.3元/公斤。此外，各地鸡苗行情跌势明显收敛，目前价格区间集中在育雏场成本线--2.0元/只附近。

截至上周五（10月24日），全国肉鸡收购均价指数降至9.52元/公斤，周比下跌0.06元公斤；肉鸡苗价格近期整体回落至1.9-2.9元/只，周比持平或窄幅波动。现阶段国内大多数肉鸡养殖户基本维持保本或小幅盈利（0.5元/斤）。

汇易网注意到，多数地区养殖户反映今年秋季以来气温条件总体适宜，家禽养殖行业的料肉比处于理想水平，加之10月份以来没有新发生的流感疫情或其他集中疫病，这也使得活禽供应总体水平较为稳定。

与此同时，今年7月1日以来部分省市区试行的“冰鲜鸡”销售规定，目前无论从市民接受程度还是市场调控效果来看均不及预期，不少地区“走鬼档”私自屠宰、销售的违规现象仍时有发生，也在很大程度上限制了今年“中秋节”、“国庆节”对活鸡市场的提振作用，也造成近期各地养殖户（场）加快清栏止损的节奏，打压各地毛鸡价格快速下行，甚至不及鸡蛋和蔬菜的市价。

2、近期“火箭蛋”展现抗跌韧性，鸡蛋期货强劲反弹“一枝独秀”

截至上周五（10月24日），全国鲜蛋收购均价指数为9.51元/公斤，周比反弹0.11元/公斤，这是蛋价连续第二周温和回升，目前蛋价较年内创下的纪录高点回落1.44元/公斤，约合13.15%的降幅，但是鸡蛋现货价格较去年同期仍然上涨26.80%。

上周五，大商所（DCE）主力鸡蛋主力1501合约尾盘收于4,827元/500Kg，周比上涨105元/500Kg，较近期低点反弹了228元/500Kg。大盘站上4,800元/500Kg的近两个月高位之后呈现回调迹象；JD主力合约持仓量本周一大幅缩减至18万余手，上周最高达到21.4万手。

JCI市场跟踪资讯了解，截至本月中旬，湖南常德地区养殖户反映，存栏青年母鸡的比重在40%，因为过去3-4年的老养殖户退出，新增养殖户的结构比重上升，其他地区高龄蛋鸡存栏比重自年内最高的70%左右降至目前的30%-40%。

如果按照蛋鸡全程养殖的平盈成本粗略估算，鸡蛋价格不低于185元/箱，淘汰蛋鸡售价在5.0元以上，养殖户（场）才可以维持保本，而目前蛋价、淘鸡价格已经跌近盈亏平衡点。