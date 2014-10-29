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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 14:30 BJT

韩国汇市：韩元微幅收升，因美元多头受抑

路透首尔10月29日 - 韩国韩元兑美元 周三微幅收升，市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将重申利率可能维持于近零水平相当时日的看法，令美元多头受压抑。

韩元兑美元 本地收盘报1,047.3，上日收报1,049.7。(完)

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