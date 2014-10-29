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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 14:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在美联储会议结束前陷入窄幅波动

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* 亚洲汇市交易时段欧元/美元呈区间走势，区间位于1.2728-40

* 市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明，若措辞温和，汇市将继续出现空头回补

* 若美联储声明维持不变，欧元/美元将恢复跌势，欧洲央行态度似乎更温和

* 位于1.2700-25的大量单纯期权到期

* 欧元/日圆在亚洲交易时段处于137.65-81区间，在138.00之前有强大阻力且有卖单

* 欧元/日圆倾向于下跌。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)
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