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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 14:34 BJT

韩国股市：收升并创三周高位，受助于美联储温和立场预期

路透首尔10月29日 - 韩国股市周三升至三周高位，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将就升息时机采取温和立场。

综合股价指数 上涨1.84%，收于1,961.17点，创10月8日以来最高。

LG电子 飙升4.3%，该公司稍早公布第三季业绩显示，7-9月营业利润较上年同期增加逾一倍 。

三星重工业 跳升7.1%，此前监管文件披露了2,880亿韩元的股票回购计划。(完)
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