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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 14:44 BJT

日本股市：日经收涨1.5%，受FED预期、经济数据与GPIF消息提振

透过将资金撤离日本公债，GPIF应已松绑资金可投入股市等较高收益与较高风险资产，GPIF料将强调这是策略检讨的一部分。

日经指数 收高224.00点，报15,553.91点，为一周来最大单日百分点涨幅。

东证股价指数 上涨1.5%至1,270.64点，JPX-日经400指数 亦收高1.5%至11,565.18点。(完)
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