中国股市：沪综指收升1.5%连续第二日上涨，受基建投资板块带动

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透北京10月29日 - 中国股市沪综指周二收升1.5%并连续第二日上涨，受基建投资板块带动，盘中震荡有所加大。分析师指出，市场短线调整后继续攀升，但上方技术阻力位、2,400点整数关口及月线连续收阳后的技术调整需要将对大盘形成压力。
沪综指 收报2,373.030点，涨35.159点或1.50%，上证A股今日成交2,248亿元人民币，上日为1,579亿元，较上个交易日大增四成。此前最大单日成交额为9月16日的2,372亿元。
“从昨天和今天的一个走势来看，确认了这次大盘调整不是一个深度的调整。“方正证券策略分析师陈敏称，“目前调整基本到位了，整个后边行情我觉得可能还会有新高出现。”
他并表示，货币政策环境放松、基建投资加码等稳增长的举措不断出台，使四季度经济情况预期将略好于三季度。政策刺激力度不断加大，流动性环境逐步改善，市场不具备深跌的可能性。
他认为，铁路建设加大投资力度，致铁路基建相关的板块持续走强，同时流动性环境改善，绝对股价偏低将使周期类板块投资机会持续转好。今日晋亿实业 、马钢股份 均涨停报收。
中国钢铁工业协会周三发布新闻稿称，今年前三季度重点钢企实现利润同比增长71%，至192.82亿元人民币；近期钢企负债率下降，银行借款有减少的趋势；预计四季度钢材出口保持稳定，今年钢材出口突破8,000万吨已成定局。
沪深300指数 收报2,451.384点，涨1.44%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,456.8点，涨1.53%，成交841,274手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)