《分析》通缩阴影难挡热钱涌动，股市料与债市共享投资盛宴

“投资者们别无选择，如果他们希望达成未来收入目标，就必须要接受高风险。”伦敦施罗德(Schroders)策略师Keith Wade策略师表示。

Wade还认为，股票市场眼下有着全球各国政府的支持。这些决策者将尽可能地支持经济复苏，防止金融市场再度出现灾难和剧烈波动。

两周前市场陷入一片动荡，债券收益率大跌，股市则创下多年来最大跌幅。

美联储和英国央行官员迅速作出回应，称利率维持在低位的时间可能要比原先预期更久，藉此安抚市场的紧张情绪。美国和欧洲股市随后从恐慌性杀盘低点反弹了5-7%。

花旗预计明年底前全球股市将进一步上涨21%；巴克莱则表示欧洲股市比过去10年里的任一水准还要低，因为金融资产价格反应出投资人对于经济成长以及通缩预期“比实际状况更为悲观”。

摩根士丹利及汇丰集团指出，目前各地面临不同程度的通缩压力，而美元走强将可以吸收通缩的冲击。

他们并称，美国是唯一一个有足够规模以及能力承受升息的经济体。加息的负面效果，将因能源价格走低而被抵消。

摩根士丹利、汇丰以及几乎所有欧美大型投行都认为明年美元将会走强。大多数投行表示，美元处于长期多头行情的初期阶段。

如果投行的判断正确，那么欧元、英镑和日圆都将下跌，欧元区、英国和日本的全球竞争力将随之提升，并带动上述国家和地区的成长和通货膨胀，尽管通胀将从极低的水准回升。