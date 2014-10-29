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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 16:43 BJT

香港个股：中海油第三季油气净产量按年持平，油价走低拖累营业收入跌4%

路透香港10月29日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周三公布，第三季油气净产量同比基本持平，虽然中国海域的渤海产量增长稳定，但海外因英国北海Buzzard油田停产检修，令产量小幅下降。

中海油第三季的营业收入跌4%，至550.55亿元人民币，因平均实现油价下跌。首三季营业收入1,753.76亿元，去年同期为1,707.64亿元。

中海油的声明称，今年7-9月净产量为103百万桶油当量，去年同期为103.4百万桶油当量。第三季度内平均实现油价为98.98美元/桶，同比下降6.8%，主要由于国际油价持续走低。至于平均实现气价为6.61美元/千立方英尺，同比上升21.7%，主要是由于公司对中国部分用户提价及海外天然气价格上升。

中海油年初设订2014年产量目标为4.22-4.35亿桶油当量，以中位数计按年升4%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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