香港个股：中海油第三季油气净产量按年持平，油价走低拖累营业收入跌4%

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透香港10月29日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周三公布，第三季油气净产量同比基本持平，虽然中国海域的渤海产量增长稳定，但海外因英国北海Buzzard油田停产检修，令产量小幅下降。
中海油第三季的营业收入跌4%，至550.55亿元人民币，因平均实现油价下跌。首三季营业收入1,753.76亿元，去年同期为1,707.64亿元。
中海油的声明称，今年7-9月净产量为103百万桶油当量，去年同期为103.4百万桶油当量。第三季度内平均实现油价为98.98美元/桶，同比下降6.8%，主要由于国际油价持续走低。至于平均实现气价为6.61美元/千立方英尺，同比上升21.7%，主要是由于公司对中国部分用户提价及海外天然气价格上升。
中海油年初设订2014年产量目标为4.22-4.35亿桶油当量，以中位数计按年升4%。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)