国际油市：布兰特原油延续涨势，市场等候FED会议声明

“原油和主要油品总库存下降，在供应偏紧的信号中，推动油价上涨，”Japan Oil, Gas and Metals National Corp资深分析师Takayuki Nogami称。

0609 GMT时，布兰特12月原油期货 涨0.46美元，至每桶86.49美元，周二结算价上涨0.20美元。

NYMEX-12月原油期货 升0.30美元，至每桶81.72美元，周二结算价涨0.42美元，报81.42。

“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议、下周(美国)中期选举及石油输出国组织(OPEC)会议前夕，市场很难操作，”Newedge Japan能源组经理Masaki Suematsu称。

FOMC周三将结束为期两天的政策会议，市场普遍预期其将宣布结束两年来的购债举措，因美国经济持续复苏。

美国页岩油供应持续增加及OPEC明显不愿削减石油产量，已带动油价自6月底以来下跌约23%。

尽管多数银行已下调明年布兰特和美国原油价格预估，但一些分析师认为，油市的反弹速度可能快于预期。(完)

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