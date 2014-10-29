国际油市：布兰特原油延续涨势，市场等候FED会议声明

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
“原油和主要油品总库存下降，在供应偏紧的信号中，推动油价上涨，”Japan Oil, Gas and Metals National Corp资深分析师Takayuki Nogami称。
0609 GMT时，布兰特12月原油期货 涨0.46美元，至每桶86.49美元，周二结算价上涨0.20美元。
NYMEX-12月原油期货 升0.30美元，至每桶81.72美元，周二结算价涨0.42美元，报81.42。
“在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议、下周(美国)中期选举及石油输出国组织(OPEC)会议前夕，市场很难操作，”Newedge Japan能源组经理Masaki Suematsu称。
FOMC周三将结束为期两天的政策会议，市场普遍预期其将宣布结束两年来的购债举措，因美国经济持续复苏。
美国页岩油供应持续增加及OPEC明显不愿削减石油产量，已带动油价自6月底以来下跌约23%。
尽管多数银行已下调明年布兰特和美国原油价格预估，但一些分析师认为，油市的反弹速度可能快于预期。(完)
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(编译 陈宗琦/于春红; 审校 蔡美珍/朱晓军)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)