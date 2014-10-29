《焦点》世界银行呼吁中国将2015年经济成长目标降为7%，专注改革

**房价进一步下跌**

很多经济分析师认为，不断放缓的房地产市场是中国经济面临的最大风险。世行预测受供应过剩影响，未来数月中国房价将进一步下跌。

世行称，在中国最大城市北京、上海、广州和深圳，房屋库存水平自2013年初以来已增长逾一倍。在这些城市，每卖出一平方米房子，就有13平方米房子待售。

世行认为，中国二线城市的房屋库存/销售比更高，约为17，不过已脱离今年稍早20左右的峰值。

“库存过量将在未来数季压制房价，”世行称，并补充说当局的任何政策回应都将受到一种现实情况的限制，那就是中国的房地产市场需要经历长期的结构性调整。

虽然一些分析师认为，中国只有实施改革才能推动未来经济增长，但世行谨慎预测，改革带来的任何增长动力将不如此前的大。

据世行和中国国务院发展研究中心计算，改革将在第一年为中国潜在增长率贡献约0.8个百分点。

世行称，改革将使中国五年内的增长潜能总共提高3.5个百分点。