《焦点》世界银行呼吁中国将2015年经济成长目标降为7%，专注改革

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
**房价进一步下跌**
很多经济分析师认为，不断放缓的房地产市场是中国经济面临的最大风险。世行预测受供应过剩影响，未来数月中国房价将进一步下跌。
世行称，在中国最大城市北京、上海、广州和深圳，房屋库存水平自2013年初以来已增长逾一倍。在这些城市，每卖出一平方米房子，就有13平方米房子待售。
世行认为，中国二线城市的房屋库存/销售比更高，约为17，不过已脱离今年稍早20左右的峰值。
“库存过量将在未来数季压制房价，”世行称，并补充说当局的任何政策回应都将受到一种现实情况的限制，那就是中国的房地产市场需要经历长期的结构性调整。
虽然一些分析师认为，中国只有实施改革才能推动未来经济增长，但世行谨慎预测，改革带来的任何增长动力将不如此前的大。
据世行和中国国务院发展研究中心计算，改革将在第一年为中国潜在增长率贡献约0.8个百分点。
世行称，改革将使中国五年内的增长潜能总共提高3.5个百分点。
“实施协同改革计划可以提高中国的经济增长潜能，却不能扭转未来10年增长放缓的趋势，”世行称。(完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)