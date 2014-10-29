全球金市：金价持于1,230美元附近，关注美联储决议

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
周二发布的数据，为美联储拖延货币政策收缩时间给出了理由，9月份美国生产的资本财需求录得八个月来最高降幅。
美国房地产行业也普遍疲弱。8月标普/Case-Shiller房价指数较上年增加5.6%，为2012年11月迄今最低按年增幅。
不过Thianpiriya表示，黄金面临的主要威胁是中国的需求疲弱。
“对于我来说，最重要的事情是中国买家今年大部分时间都没有在市场上出现，没能对金价起到支撑作用。”Thianpiriya表示，他认为金价12月将跌至1,180美元。
南非标准银行分析师Walter de Wet在一份报告中称，金价需要继续走低，以刺激亚洲的现货需求。
根据国际货币基金组织(IMF)数据，俄罗斯9月继续增加黄金储备，已连续六个月增持。阿塞拜疆持仓量也连续第二个月增加。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1229.29 1.59 +0.13
现货银 17.21 0.06 +0.35
现货铂金 1268.99 6.79 +0.54
现货钯金 792.98 3.38 +0.43
COMEX期金 1229.40 0.00 +0.00
COMEX期银 0.17 0.00 -0.03
汇率
欧元/美元 1.2736
美元/日圆 108.13
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/陈宗琦/洪曦; 审校 朱晓军/蔡美珍/龚芳)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)